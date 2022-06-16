Попри знищення мостів, захисникам Сєвєродонецька продовжують постачати необхідне – Генштаб ЗСУ

Попри знищення мостів, захисникам Сєвєродонецька продовжують постачати необхідне, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.



«На Сєвєродонецькому напрямку противник намагається подолати опір наших військ, веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над населеними пунктами Сєвєродонецьк та Метьолкіне. Обстановка в Сєвєродонецьку характеризується як складна. Підрозділи ЗСУ чинять опір ведуть маневрену оборону.. Так, противник знищив чотири мости через Сіверський Донець, але ми провели відповідні заходи, інженерну розвідку – визначено основний та декілька запасних варіантів забезпечення постачання до захисників Сєвєродонецька», – сказав він під час брифінгу.

Громов наголосив, що Сєвєродонецьк – це ключова точка в системі оборонної операції на Луганському напрямку.

Зараз всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька на Луганщині, зруйновані.

Станом на ранок 15 червня, як повідомив Радіо Свобода керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, Збройні сили України контролювали третину Сєвєродонецька.