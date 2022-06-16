Лише за останні дві доби Росія завдала 15 ракетних ударів по Україні – Генштаб ЗСУ

За останні дві доби Росія завдала 15 ракетних ударів по Україні, заявив Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.



«За минулу добу Росія завдала 6 ракетних ударів по території України. Попередньої доби таких ударів було 9. Крім того, в акваторії морів продовжують перебувати кораблі противника, які прикривають свої наземні підрозділи та завдають ударів по нашій державі», – сказав він під час брифінгу.

14 червня сили ППО збили ракети над територією Тернопільської та Львівської областей. За даними влади, уламки ракети, яку збили над містом Золочів Львівської області, впали на цегельню – постраждали четверо людей, зокрема дитина.

Також 14 червня сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Хмельницькою областю, про руйнування і постраждалих не повідомлялось.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.