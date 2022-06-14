Російські кораблі в Чорному морі наразі споряджені 20 крилатими ракетами – ОК «Південь»

У Чорному морі наразі перебувають три носії крилатих ракет, які створюють загрозу ракетних обстрілів, повідомляє оперативне командування «Південь» у зведенні на початку доби 15 червня.

За даними військових, російські війська вчергове переформатували своє корабельне угруповання в північно-західній частині Чорного моря.

«Два ракетних кораблі та один підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря, один великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію», – йдеться в зведенні.

За даними оперативного командування, протягом доби в його зоні відповідальності російські війська втратили 70 російських військових та понад 60 одиниць ворожої техніки.

Військові закликають громадян не нехтувати заходами безпеки під час повітряної тривоги.

За даними голови Львівської обласної військової адміністрації, внаслідок падіння уламків збитої ракети на Львівщині 14 червня постраждали шестеро людей.

Крім того, про збиття російських ракет силами ППО повідомили обласні військові адміністрації на Тернопільщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині. За попередніми даними, там руйнувань і постраждалих немає.