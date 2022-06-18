Підрозділи мотострілецького полку РФ вивели з району ведення бойових дій через значні втрати – Генштаб

Підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу РФ зазнали значних втрат і виведені з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі і техніці. За наявною інформацією, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони знищили як мінімум 30 одиниць різної техніки й озброєння ворога. Наразі інформація уточнюється і буде опублікована трохи згодом. Продовжуються підриви складів боєприпасів ворога. Фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

За даними Генерального штабу, російські військові одночасно з веденням бойових дій обстрілюють населені пункти на Харківському, Слов’янському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Лиманському, Південнобузькому напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 17 червня втрати Росії у повномасштабній війні проти України склали близько 33 150 осіб.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Російські війська втрачають особливо велику кількість живої сили та бойової техніки у нинішніх боях на заході Луганської області – в районі міст Сєвєродонецька та Лисичанська, де їм вдалося досягти певних успіхів та просунутися вперед, заявив співрозмовник видання.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

Так само невідомі точні дані втрат України. Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович 10 червня заявив, що, за його оцінкою, від початку бойових дій загинули до 10 тисяч українських військових.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що щодня на розв’язаній Росією війні в Україні гине 60-100 українських військових, ще 500 – зазнають поранень. Через два тижні після цієї заяви, 15 червня, в інтерв’ю американському новинному порталу Axios голова делегації України на переговорах із Росією, народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що кожного дня на Донбасі гинуть або зазнають поранень 1000 українських військових, приблизно – 200-500 загиблих щодня.