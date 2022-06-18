Російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька, але не захопили його повністю – Гайдай

Російські війська кинули всі свої резерви на Сєвєродонецький та Бахмутський напрямки, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 18 червня.

«Сотні одиниць техніки щодня проходять через Луганщину в цих напрямках», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За даними Гайдая, тривають спроби російських військ встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та перерізати трасу «Лисичанськ-Бахмут».

«Успіху не мають, масово гинуть», – прокоментував він у текстовому зведенні.

Голова області стверджує, що люди, які перебувають в укриттях заводу «Азот», відмовилися евакуюватися.

«З ними постійно є зв’язок. Їм багато разів пропонували виїхати, евакуюватися, вони не хочуть. Але ви знаєте, я за 3,5 місяці можу вже багато розповідати різних історій з евакуаціями, тому про всяк випадок ми попосили нацгвардійців, щоб вони поспілкувалися під відео з цими людьми, що вони відмовляються виїжджати з укриття», – сказав він.

На території «Азоту» перебуває близько 568 цивільних, з них 38 – діти. Гайдай закликав не порівнювати підприємство із заводом «Азовсталь» у Маріуполі, де від початку повномасштабної агресії по травень ховалися близько тисячі цивільних:

«Це не можна порівнювати з «Азовсталлю», тому що це не підземне місто під підприємством, це декілька сховищ відокремлених, між собою вони ніяк не пов’язані, і різна кількість людей перебуває в різних укриттях».

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Попри те, що всі мости зруйновані, комунікація із Сєвєродонецьком зберігається, запевнив очільник області, хоча не уточнив, якими саме шляхами.

Лисичанськ залишається під повним контролем України, але постійно зазнає обстрілів.

«Безпечного міста в нас в принципі немає на Луганщині, а про Лисичанськ можна сказати, що в будь-який момент в будь-якому місці можуть бути прильоти. Достатньо потужні руйнації. На жаль, росіяни настільки кончені, що вони скидають бомби в укриття, де просто мирні люди перебувають», – сказав Гайдай.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив раніше, що російські війська мали «частковий успіх» у Метьолкіному у Сєвєродонецькому районі, проте не мали успіху в тому, щоб встановити повний контроль над обласним центром.