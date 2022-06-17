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Евакуація з сєвєродонецького «Азоту» неможлива – Гайдай

В укритті заводу перебуває 568 людей, зокрема 38 дітей, каже влада (фото «Азоту» архівне)

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє, що наразі евакуація з сєвєродонецького заводу «Азот» неможлива.

«Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. В укритті знаходиться 568 людей, зокрема 38 дітей. Минулого місяця, коли ми пропонували, ці люди від евакуації відмовилися. Вихід з комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню», – написав Гайдай у Telegram.

За його словами, Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є.

Раніше керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк заявляв, що завод «Азот» у Сєвєродонецьку війська РФ знищують, попри переховування там цивільних.

Учора Генштаб ЗСУ казав, що попри знищення мостів у Сєвєродонецьку, українським захисникам продовжують постачати необхідне.

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