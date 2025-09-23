Прем’єр Польщі анонсував відкриття кордону з Білоруссю

Польща відкриє кордон із Білоруссю в ніч проти 25 вересня, заявив прем’єр-міністр Дональд Туск. Його слова перед засіданням Ради міністрів наводять польські медіа 23 вересня.

Наразі очікується офіційне рішення Міністерства внутрішніх справ.

«Ми ухвалили рішення разом з міністром внутрішніх справ, сьогодні він видасть відповідне рішення про відкриття залізничних та автомобільних прикордонних переходів з Білоруссю, які були закриті через навчання «Захід» та підвищену загрозу і політичну нестабільність уздовж нашого кордону», – заявив Туск перед засіданням уряду.





Він додав, що рішення про відкриття кордону також враховує економічні інтереси польських перевізників, зокрема, польської залізниці.

«Ми дійшли висновку, що цей превентивний захід виконав своє завдання. І, звичайно, цей інструмент залишається в наших руках. Якщо виникне така потреба, якщо напруга зросте або ми зіткнемося з агресивною поведінкою з боку одного з наших сусідів, ми без вагань вирішимо знову закрити прикордонні переходи. Але зараз, схоже, безпосередні причини для їх закриття зникли», – додав голова польського уряду.

Варшава закрила кордон із Білоруссю з 12 вересня з міркувань безпеки через навчання «Захід-2025». Згодом польський уряд зволікав із відкриттям пунктів перетину через активність дронів поблизу кордону з Білоруссю.