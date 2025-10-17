Радник Тихановської повідомив, що Литва тимчасово відновила рівень її охорони

Литва тимчасово выдновила охорону білоруської опозиційної лідерки Світлани Тихановськомї на рівні Служби безпеки, поки створюється нова системи – про це заявив радник Тихановської з дипломатичних питань Денис Кучинський, передає суспільний мовник LRT.

Офіс Тихановської також відновив роботу.

«Незалежно від обставин та рішень Литви, білоруси завжди будуть вдячні цій країні за підтримку нашої боротьби та за те, що вона приймає білорусів. Наше завдання – повернути свободу Білорусі, повернутися додому та бути надійним сусідом для Литви», – додав Кучинський.

За даними LRT, президент Литви Ґітанас Науседа активно виступав проти зниження рівня охорони Тихановської.

«Для нас важливо, щоб Литва залишалася лідером, який підтримує демократичні цінності та займає тверду позицію щодо режиму Олександра Лукашенка. Президентка Тихановська дуже вдячна президенту Ґітанасу Науседі за його принципову та послідовну позицію», – сказав Кучинський.

За неофіційною інформацією, попереднє рішення Литви про зниження рівня безпеки не було сприйнято Тихановською та її командою з ентузіазмом. Ходили чутки, що Демократичне представництво білорусів розглядає можливість перенесення своєї діяльності до Польщі, але ця інформація офіційно не підтверджена, пише LRT.

1 жовтня Литва вирішила знизити рівень фізичної охорони для Світлани Тихановської, яка мешкає у Вільнюсі, передавши це завдання кримінальній поліції, яка відповідає за захист людей, які перебувають під потенційною загрозою, але не на рівні керівництва держави.

Водночас Тихановська зберегла свій статус гості уряду, а її Офіс зберіг акредитацію в Литві. Співробітники Офісу перейшли на дистанційну роботу. Представники литовського уряду назвали зниження рівня охорони технічним, а не політичним рішенням.



