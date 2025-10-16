Лукашенко визнав провал трьох із п’яти планових показників економіки Білорусі

Очільник Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував уряд країни за провал окремих планових економічних показників, передає місцева служба Радіо Свобода з посиланням на державне агентство «Белта».

Засідання уряду, присвячене попереднім висновкам роботи економіки в 2025 році і плануванню на наступний рік, відбулося 16 жовтня.

«У низці традиційних галузей промисловості триває рецесія. Три з п’яти найважливіших параметрів прогнозу на цей рік (поки що) не виконуються. Валовий внутрішній продукт за 8 місяців зріс менш ніж на 2%», – сказав Лукашенко.

Ці три «провальних» показники – зростання ВВП, обсяг експорту та рівень інфляції.

Серед причин він назвав економічний спад у «головному партнері Білорусі» – Росії.

Лукашенко висловив сумнів, чи зможе уряд виправдати план зростання ВВП на наступний рік на 2,8%.

«Щодо прогнозних показників на 2026 рік: потрібен реалістичний, але напружений сценарій. Поки що картина неоднозначна», – сказав він.

Лукашенко вимагав «точної роботи мобілізаційної економіки в умовах рецесії на основному ринку», пише «Белта». Традиційно він звинувачував уряд у всіх проблемах білоруської економіки.

Очільник білоруського режиму також заявив, що важко думати про макроречі в нинішній ситуації, коли «за одним парканом вже вирує війна, а за іншим – люди мчать до неї на повній швидкості».

У вересні українська Служба зовнішньої розвідки повідомила, що Лукашенко «посилив тиск» на банківський сектор Білорусі в пошуках фінансування.