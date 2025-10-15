«Попередимо партнерів»: Зеленський заслухав доповідь СЗР про «військову експлуатацію» Росією Білорусі

Президент Володимир Зеленський повідомив 15 жовтня про доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

За його словами, санкції обмежують здатність Росії продовжувати й розширювати війну – це підтверджують закриті дані, здобуті українською розвідкою.

«Є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на Росію. Система Путіна не витримає протистояння, у яке він завів Росію. Визначили сьогодні ключові напрями подальшого нашого тиску. Доручив працювати з відповідними країнами», – повідомив Зеленський.

Він додав, що напередодні візиту до Вашингтону й контактів з лідерами країн Європи обговорив із начальником СЗР ключові джерела постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.

Зеленський стверджує, що в Україні чітко розуміють, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. Він вважає, що в партнерів України для цього є всі можливості.

«Також Олег Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі. На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати», – заявив президент.

У вересні в Росії та Білорусі пройшли військові навчання «Захід-2025». Згодом лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко наказав терміново перевірити бойову готовність армії.



