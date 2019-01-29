СБУ: російські спецслужби намагалися завербувати українських військових-«секретоносіїв»

Російські спецслужби намагалися завербувати двох українських військових-«секретоносіїв» для отримання розвідувальної інформації про оборонну сферу України, повідомила Служба безпеки України.

«Оперативники спецслужби встановили два факти контактів військовослужбовців ЗС України з російськими спецслужбами під час перебування в особистих цілях на тимчасово окупованих територіях Донбасу, відвідування дипустанов РФ в Україні. Спецслужби РФ для вербування українських військових вживали психологічний та фізичний тиск, погрожували життю та здоров’ю військовослужбовців та членам їх родин», – заявили в СБУ.

Згідно з повідомленням, обидва українські офіцери «не вчинили протиправних дій на шкоду інтересам держави».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.