Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Січень 2019, Київ 21:28
Новини | Події

СБУ: російські спецслужби намагалися завербувати українських військових-«секретоносіїв»

СБУ: обидва офіцери не вчинили протиправних дій на шкоду інтересам держави

Дивитись коментарі

Російські спецслужби намагалися завербувати двох українських військових-«секретоносіїв» для отримання розвідувальної інформації про оборонну сферу України, повідомила Служба безпеки України.

«Оперативники спецслужби встановили два факти контактів військовослужбовців ЗС України з російськими спецслужбами під час перебування в особистих цілях на тимчасово окупованих територіях Донбасу, відвідування дипустанов РФ в Україні. Спецслужби РФ для вербування українських військових вживали психологічний та фізичний тиск, погрожували життю та здоров’ю військовослужбовців та членам їх родин», – заявили в СБУ.

Згідно з повідомленням, обидва українські офіцери «не вчинили протиправних дій на шкоду інтересам держави».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG