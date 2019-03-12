Порошенко хвалиться армією, а про розкрадання у ній не знає – Мустафін

Розслідування журналістів проекту «Bihus.info» про розкрадання в українській оборонці продовжує впливати на президентську кампанію та на реакцію правоохоронців. Генпрокурор Юрій Луценко стверджував 12 березня, що журналіст Денис Бігус нібито зламував «коди диска» з матеріалами цієї справи. «Хай хтось пояснить Луценку, як усе працює у третьому тисячолітті», – так прокоментував твердження генпрокурора в ефірі Радіо Свобода Денис Бігус. А медіа-консультант «Батьківщини» Олексій Мустафін і політолог Володимир Цибулько оцінили політичні наслідки цього розслідування.

​Олександр Лащенко: Пане Бігус, маєте змогу прокоментувати твердження, що, мовляв, ви зламували диск з матеріалами справи про розкрадання в оборонці і зволікали з публікацією розслідування з минулого року...

Як можна з серйозним обличчям коментувати більшість з того, що говорить Луценко?

​Денис Бігус: Хай хтось пояснить Юрію Віталійовичу, як все працює у третьому тисячолітті. З іншого боку, історичний факультет університету Шевченка, в якому я нехай і не дуже тривало, але вчився, має пишатися – він ніби гуманітарний, а, бачите, зміг «зламувати» диски ГПУ. А що було б, якби я вчився в КПІ, взагалі уявити важко! Як можна з серйозним обличчям коментувати більшість з того, що говорить Луценко?

Ми працювали над цією темою із 2017 року, коли була перша публікація, а активно – починаючи з ранньої осені. Потрібен був час на перевірку і підготовку. Якби це було спеціально під вибори, то воно вийшло б спеціально під вибори одним фільмом десь за три дні до голосування. Отоді було би дуже підозріло. А так, як встигали монтувати, так і транслювали.

​– Пане Цибулько, як запевняє Юрій Луценко, інші силовики, активно ведеться слідство щодо цих розкрадань, Гладковський-старший вже не працює заступником секретаря РНБО, пан Кривонос призначений президентом України на посаду заступника Олександра Турчинова. З політичної точки зору (вже ж зовсім близько до 31 березня), як цей скандал може позначитися на результатах виборів, на вашу думку?

Рахуватися з позицією медійників доводиться навіть найвищому керівництву держави

​Володимир Цибулько: Треба визнати, що медіа у нас таки є четвертою владою і рахуватися з позицією медійників доводиться навіть найвищому керівництву держави. По-друге, не сама історія розслідування Бігусом, а найбільшим подразником є час оприлюднення, коли всі зацікавлені групи, тобто фанати своїх кандидатів дуже нервозно ставляться до будь-яких випадів медійників на адресу їхнього фаворита. І кожна з цих груп сприймає будь-яке розслідування, як спеціально замовлену атаку кимось проти них. Треба розуміти реалії і нервозність виборчого процесу. Довкола цього формується певне таке істеричне поле з вимогою зняти кандидатуру Петру Порошенку.

А щодо мережі підкупу, яку оприлюднив той самий «Bihus.info», чомусь ніякої істерики з боку Порошенка немає і виборчих штабів інших кандидатів. Хоча Тимошенко не дає прорватися, наприклад, тому ж Гриценку у вищу лігу політики.

Силовики – дуже повільні, системні. Якби у них були політичні дедлайни, політтехнологічний суд над винуватцями розстрілів на Майдані був би організований дуже швидко

Слідчі органи, взагалі силовики – це машини дуже повільні, вони системні, у них немає дедлайну. Якби у них були політичні дедлайни, то, наприклад, політтехнологічний суд над винуватцями розстрілів на Майдані був би організований дуже швидко. Посаджено чотири директори бронетанкових заводів – київського, львівського, миколаївського, житомирського. Де політична оцінка з боку «Батьківщини» цих посадок? Коли ж виникла реальна загроза викриття в схемі підкупу, а особливо викриття в залучені до політтехнологічного забезпечення в кампанії російських політтехнологів, з’явилася досить жорстка реакція: а ви нам зад покажете, а ми вам щось інше...

Президент не знав, що в туалеті в Зачепилівці немає паперу... Юлія Тимошенко говорить зразу: президент – злочинець, президент перекачував гроші в офшори. Це не доведено жодним судом. Треба розуміти, як побудована система держвлади. Є РНБО, є «Укроборонпром», є Міноборони. Як правило, всі керівники середньо ланки, а потім вище середньої схильні до певного домальовування і прикрашання реального стану речей. Всі доповідають, що все добре. Але коли військові доповідають потім, що щось не добре, то президент дає додаткові доручення і це розслідується.

Реакція зі зняттям Гладковського – це реакція на те, щоб Гладковський формально не зміг перешкодити встановити істину. Це практика європейська.

– Пане Мустафін, що ви скажете, з політичної точки зору?

Олексій Мустафін: Я схильний вірити пану Бігусу, тому що він сказав, як тільки вони отримали, так відразу й пішли в роботу. З іншого боку, тоді можна задати питання силовикам: якщо вони це розслідували, то спеціально чекали, коли вибори закінчаться, і тоді пред’явити звинувачення?

Багато речей, про які говорять в суспільстві, ЗМІ, до силовиків доходять з запізненням

Мені здається, що насправді це констатація факту, те, що відбувалося. Багато речей, про які говорять в суспільстві, говорять ЗМІ, до силовиків доходять з певним запізненням. Наприклад, історія з схемами підкупу виборців була оприлюднена одним ЗМІ, а звинуватили, що це – «рука Москви», потім іншим ЗМІ, потім довго мовчав міністр внутрішніх справ. Нарешті вчора Арсен Аваков сказав, що у нього є ця справа в розслідуванні, і сказав, що це на користь чинного президента. Мені здається, що силовики змушені якимось чином реагувати. Це одна з версій, яким чином пояснити власну неквапливість.

Президент, коли будує армію, каже, що це я досяг, а коли розкрадають армію, каже: я про це не знав

Я мушу спростувати твердження про те, що в штабі Юлії Тимошенко працюють російські політтехнологи. І, на жаль, українське законодавство не передбачає іншого способу відповідальності президента, окрім імпічменту. Імпічмент – це не усунення від посади, а притягнення до відповідальності. З приводу того, що президент не знав. Президент, коли будує армію, каже, що це я досяг, а коли розкрадають армію, каже: я про це не знав.

Одним із способів відмивання було проведення грошей через «кузню» на Рибальському, яка на той час належала Порошенку. І Гладковський – це не просто посадовець, а давній бізнес-партнер Петра Порошенка. Він купував його долю в «Богдані», а після цього ці гроші опинилися, знову ж таки за гроші, які він взяв у кредит, потім кредит був фактично списаний, а за ці гроші були куплені боргові зобов’язання України. Тепер вся Україна має платити Порошенку 12% річних. Це тільки одна частина великої піраміди. Він може його зняти з посади, але не викреслить з власної біографії, бізнес-стосунки ніяк на це не впливають.

До останньої серії розслідування «Bihus.info» можна було казати, що це наші правоохоронні органи, у них процедура. Але четверта серія була присвячена тому, що слідчі органи включно з НАБУ «зливали» справи по Гладковському. В оприлюдненій переписці ніхто не скаржиться, що в них немає часу, чи процедура не дозволяє. Вони просто беруть гроші. Тут силовики в рівній пропорції: і ГПУ, і СБУ, і НАБУ, і МВС. Всі!