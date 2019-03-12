У Британії випустили монети на честь Стівена Гокінґа

Королівський монетний двір Великобританії випустив монету номіналом 50 пенсів на честь видатного астрофізика Стівена Гокінґа.

На монеті зображена чорна діра – один з предметів досліджень вченого.

Монети виконані з різних сплавів. Їхня вартість становить від 10 до 795 фунтів, однак весь тираж вже зарезервований.

Широкому загалові Гокінґ відомий як автор науково-популярної книжки «Коротка історія часу», в якій розповідається про появу Всесвіту, природу простору і часу, чорні діри (він вважав їх «шляхом» до альтернативних всесвітів) і теорії супер-струн.

Коли у 1963 році у Гокінґа діагностували аміотрофічний склероз, лікарі дали йому заледве три-чотири роки життя. Молодому вченому був 21 рік. Він пережив «вирок» лікарів майже на півстоліття. Гокінґ помер 14 березня 2018 року у себе вдома в Кембріджі.

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Більшу частину життя вчений прожив знерухомлений, а після 1985 року міг говорити тільки за допомогою синтезатора мови.

Гокінґ був двічі одружений. Від першого шлюбу – в 1965 році з Джейн Вайлд – у нього залишилося троє дітей. Після розлучення в 1995-му він одружився зі своєю доглядальницею і прожив з нею 11 років.