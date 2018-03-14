Стівен Гокінґ попрощався зі світом у день народження Ейнштейна і день числа «пі»

Один із найвідоміших учених сучасності помер у своєму будинку в Кембриджі на 77-му році життя. Символічно, 14 березня – це міжнародний день числа «пі», який відзначають у день народження видатного фізика Альберта Ейнштейна, який для самого Стівена Гокінґа був справжнім кумиром.

Стівен Гокінґ – один із засновників квантової космології. Він вивчав теорію виникнення світу в результаті Великого вибуху і доклав зусиль для уточнення теорії чорних дір.

Широкому загалові Гокінґ відомий як автор науково-популярної книжки «Коротка історія часу», в якій розповідається про появу Всесвіту, природу простору і часу, чорні діри (він вважав їх «шляхом» до альтернативних всесвітів) і теорії супер-струн. Книжка розійшлася по всьому світу більш ніж десятимільйонним тиражем. Його книжки декому замінили підручники і розбудили зацікавлення у фізиці в тих, хто завжди був байдужий до неї.

Коли у 1963 році у Гокінґа діагностували аміотрофічний склероз, лікарі дали йому заледве три-чотири роки життя. Молодому вченому був 21 рік. Він пережив «вирок» лікарів майже на півстоліття.

Більшу частину життя вчений прожив знерухомлений, а після 1985 року міг говорити тільки за допомогою синтезатора мови.

Незважаючи на важку хворобу, Гокінґ був двічі одружений. Від першого шлюбу – в 1965 році з Джейн Вайлд – у нього залишилося троє дітей. Після розлучення в 1995-му він одружився на своїй доглядальниці і прожив з нею 11 років.

Написаний у співавторстві з дочкою Люсі цикл романів про космічні пригоди хлопчика Джорджа здобув любов дітей по всьому світу і привернув увагу до науки безлічі юних дослідників.

На телебаченні виходили науково-популярні фільми з участю Гокінґа: шестисерійний «Всесвіт Стівена Гокінґа» (1997) та трисерійний «У Всесвіт зі Стівеном Гокінґом». У 2012-му вийшов фільм «Великий задум за Стівеном Гокінґом». Його мрією було побувати космосі, у невагомості.

Після нічного гравітаційного польоту він заявив: «Я міг би піти і далі. Космосе, я в дорозі!»

«Він був великим ученим і незвичайною людиною, чия робота і спадщина будуть жити протягом багатьох років, – мовиться в заяві дітей Гокінґа. – Його мужність і завзятість із блискучим гумором надихнули людей в усьому світі. Одного разу він сказав: «Це місце не було б важливою частиною всесвіту, якби не виявилося домом для тих, кого ти любиш». Нам завжди буде його не вистачати».

«Раніше життя здавалося мені нудним, – написав якось Гокінґ. – Але перспектива померти рано змусила мене зрозуміти, що життя варте того, щоб жити».

В одному з епізодів серіалу «Зоряний шлях: Наступне покоління» (Star Trek: The Next Generation), один із героїв серіалу, андроїд Дейта, грає в покер на голопалубі з Ісааком Ньютоном, Альбертом Ейнштейном і Стівеном Гокінґом – там він зіграв сам себе.