Christie’s виставив на торги нагороди та інвалідний візок Стівена Гокінґа

Аукціонний дім Christie’s виставить на торги особисті речі одного з найвідоміших учених сучасності, британського фізика Стівена Гокінґа. Про це повідомили 22 жовтня на сайті Christie’s.

Серед виставлених на онлайн-аукціон лотів наукові статті та нагороди.

Екземпляр дисертації Гокінґа "Властивості всесвітів, що розширюються" завірений самим вченим оцінили у 100-150 тисяч фунтів.

Також на торги виставили один з інвалідних візків вченого. Його очікувана вартість становить 10-15 тисяч фунтів.

Гокінґ – один з основоположників квантової космології, вивчав теорію виникнення світу в результаті Великого вибуху, зробив багато відкриттів у теорії чорних дір.

Широкому загалові Гокінґ відомий як автор науково-популярної книжки «Коротка історія часу», в якій розповідається про появу Всесвіту, природу простору і часу, чорні діри (він вважав їх «шляхом» до альтернативних всесвітів) і теорії супер-струн.

Коли у 1963 році у Гокінґа діагностували аміотрофічний склероз, лікарі дали йому заледве три-чотири роки життя. Молодому вченому був 21 рік. Він пережив «вирок» лікарів майже на півстоліття. Гокінґ помер 14 березня 2018 року у себе вдома в Кембріджі.

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Більшу частину життя вчений прожив знерухомлений, а після 1985 року міг говорити тільки за допомогою синтезатора мови.

Незважаючи на важку хворобу, Гокінґ був двічі одружений. Від першого шлюбу – в 1965 році з Джейн Вайлд – у нього залишилося троє дітей. Після розлучення в 1995-му він одружився зі своєю доглядальницею і прожив з нею 11 років.