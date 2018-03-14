Помер відомий фізик-теоретик Стівен Гокінґ

Британський фізик-теоретик Стівен Гокінґ помер у віці 76 років у своєму будинку в Кембриджі, повідомили у середу рідні науковця.

«Ми глибоко засмучені тим, що наш батько сьогодні помер. Він був видатним вченим і екстраординарною людиною, праці й спадок якого житимуть багато років», – йдеться в заяві його дітей британському агенству Press Association.

Гокінґ займався вивченням проблеми виникнення космологічної сингулярності – первинного стану Всесвіту, з якого він, відповідно до теорії Великого вибуху, безперервно розширюється. Він автор книги-бестселера «Коротка історія часу» (1988), «Чорні діри і молоді всесвіти» (1993), «Світ у горіховій шкаралупі» (2001).

Стівену Гокінґу в 21-річному віці поставили діагноз бічний аміотрофічний склероз, але повний параліч не завадив стати йому активним популяризатором науки.