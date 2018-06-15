Прах Стівена Гокінґа поховали в Лондоні поруч із могилами Ньютона і Дарвіна

Прах британського фізика-теоретика Стівена Гокінґа поховали у Вестмінстерському абатстві в Лондоні поруч із могилами Чарльза Дарвіна й Ісаака Ньютона.

Церемонію поховання відвідали понад тисяча людей.

Після церемонії слова Гокінґа, покладені на музику грецьким композитором Вангелісом, відправили у космос за станції Себрерос Європейського космічного агентства в Іспанії.

Послання «миру і надії» відправили у бік найближчої чорної діри 1А 0620-00, повідомила дочка Гокінґа Люсі.

Рідні вченого, який помер 14 березня у себе вдома в Кембриджі у віці 76 років, попрощалися попрощалися з ним на приватній церемонії 31 березня.

Гокінґ – один з основоположників квантової космології, вивчав теорію виникнення світу в результаті Великого вибуху, зробив багато відкриттів у теорії чорних дір.

Широкому загалові Гокінґ відомий як автор науково-популярної книжки «Коротка історія часу», в якій розповідається про появу Всесвіту, природу простору і часу, чорні діри (він вважав їх «шляхом» до альтернативних всесвітів) і теорії супер-струн. Книжка розійшлася по всьому світу більш ніж десятимільйонним тиражем.

Коли у 1963 році у Гокінґа діагностували аміотрофічний склероз, лікарі дали йому заледве три-чотири роки життя. Молодому вченому був 21 рік. Він пережив «вирок» лікарів майже на півстоліття.

Більшу частину життя вчений прожив знерухомлений, а після 1985 року міг говорити тільки за допомогою синтезатора мови.

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Незважаючи на важку хворобу, Гокінґ був двічі одружений. Від першого шлюбу – в 1965 році з Джейн Вайлд – у нього залишилося троє дітей. Після розлучення в 1995-му він одружився зі своєю доглядальницею і прожив з нею 11 років.