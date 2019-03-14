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14 Березень 2019, Київ 21:00
Новини | Міжнародні

Лондон просить ЄС про відтермінування Brexit на три місяці

Палата громад парламенту Великобританії

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Британський парламент проголосував за перенесення виходу країни з Євросоюзу до 30 червня, передає Associated Press. Голоси за таке рішення віддали 412 депутатів, проти були 202. Раніше Brexit був запланований на 29 березня.

Тепер рішення про відтермінування має схвалити і Євросоюз.

Перед цим 14 березня парламентарі проголосували проти проведення нового референдуму.

Британія і ЄС досі не домовилися про умови Brexit. 13 березня британський парламент відхилив варіант виходу з ЄС без угоди про умови цього кроку.

Ще раніше цього тижня депутати вдруге відкинули умови угоди, які прем’єр-міністр Тереза Мей погодила з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

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Уперше депутати відкинули угоду в січні. Після того Мей продовжила переговори з керівництвом ЄС, але не домоглася істотних поступок. У березні Юнкер заявив, що на нове обговорення ЄС не погодиться.

Рішення про вихід Великої Британії з ЄС британці схввалили на референдумі влітку 2016 року. До того моменту Мей, яка очолювала МВС, виступала проти Brexit. Очоливши уряд, вона пообіцяла виконати волю виборців про вихід із ЄС.

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