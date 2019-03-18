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18 Березень 2019, Київ 12:44
Новини | Міжнародні

У Британії хочуть обмежити рекламу фастфуду на ТБ та в інтернеті – ЗМІ

Уряд Британыъ хоче обмежити рекламу фастфуду в рамках кампанії з боротьби з дитячим ожирынням

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Уряд Великої Британії хоче обмежити рекламу фастфуду в рамках боротьби з дитячим ожирінням. Про це пише видання The Times з посиланням на відповідну пропозицію урядовців.

Згідно з планом, Google та Facebook не зможуть показувати рекламу нездорових продуктів харчування до 21:00.

Як варіант, пропонується заборонити тільки відеобанери, тоді як на текстову рекламу ця заборона не поширюється.

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Представники продовольчих компаній незадоволені такою ініціативою, називаючи її невчасною, оголошеною тоді, коли вони «борються за те, щоб нація була нагодована» у випадку Brexit без угоди з ЄС.

The Times пише, що аналогічна ініціатива є і щодо реклами на телебаченні.

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