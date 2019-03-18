У Британії хочуть обмежити рекламу фастфуду на ТБ та в інтернеті – ЗМІ

Уряд Великої Британії хоче обмежити рекламу фастфуду в рамках боротьби з дитячим ожирінням. Про це пише видання The Times з посиланням на відповідну пропозицію урядовців.

Згідно з планом, Google та Facebook не зможуть показувати рекламу нездорових продуктів харчування до 21:00.

Як варіант, пропонується заборонити тільки відеобанери, тоді як на текстову рекламу ця заборона не поширюється.

Представники продовольчих компаній незадоволені такою ініціативою, називаючи її невчасною, оголошеною тоді, коли вони «борються за те, щоб нація була нагодована» у випадку Brexit без угоди з ЄС.

The Times пише, що аналогічна ініціатива є і щодо реклами на телебаченні.