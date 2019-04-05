У Брюсселі очікують продовжити програму «Східного партнерства» після 10-річчя дії

Міністри закордонних справ Європейського союзу, а також очільники МЗС України, Грузії, Білорусі, Молдови, Азербайджану та Вірменії зустрінуться у травні, щоб схвалити продовження програми «Східного партнерства». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі, міністри закордонних справ очікують розробити програму «Східного партнерства» на період після 2020 року на зустрічі в Брюсселі 13 травня, яка буде приурочена до 10-річчя партнерства.

У проекті рішення, яке планують ухвалити, йдеться про те, що міністри «продовжать працювати спільно і в дусі тісної співпраці, щоб наші держави могли повною мірою скористатися усіма вигодами – від підвищення добробуту до демократії, стабільності і безпеки, яка виникає з такого партнерства».

Проект рішення ще може змінитися, але у ньому, малоймовірно, з’явиться згадка про Росію, як і чіткі вказівки щодо майбутнього членства в ЄС для шести країн «Східного партнерства», зазначає журналіст Радіо Свобода у Брюсселі.

У проекті заяви йдеться, що «реалізація реформ і виконання узгоджених зобов’язань повинні залишатися в центрі уваги в майбутні роки».

Метою програми «Східного партнерства» є заохочення України, Грузії, Білорусі, Молдови, Азербайджану та Вірменії до проведення реформ в обмін на більш тісні відносини з ЄС і економічні вигоди від цього. Москва заявляла, що це, у свою чергу, може завдати шкоди інтересам Росії.

Грузія, Молдова і Україна уклали угоди про асоціацію з ЄС в рамках програми «Східне партнерство», і очікується, що Азербайджан на цій зустрічі в травні ініціює оновлену домовленість про партнерство з блоком.

Саміт, в якому беруть участь лідери ЄС і президенти чи голови урядів всіх країн «Східного партнерства», проводиться щорічно після першої зустрічі в Празі в 2009 році.

Раніше було вирішено, що саміт «Східного партнерства» 2019 року не відбудеться через Brexit, європейські парламентські вибори в травні і кадрові зміни в Європейській комісії та Європейській раді. Саміт очікується в 2020 році. Замість саміту президент Європейської ради Дональд Туск прийме лідерів шести країн на вечерю 13 травня. Європейська комісія також проведе захід високого рівня, присвячений партнерству 14 травня.