Радник президента поінформував, як штаби кандидатів домовляються про дебати

Радник президента України Петра Порошенка, який кандидує на другий термін, повідомив, як штаби обох кандидатів на президентських виборах, чинного голови держави і коміка Володимира Зеленського, намагаються владнати питання про спільні теледебати 19 квітня.

Як написав у соцмережах радник Юрій Бірюков, «зараз цілком серйозно триває обговорення зі штабом Зеленського про час проведення теледебатів НА стадіоні і У студії».

«Тобто, якщо вони зможуть зважитися, 19/04 на нас чекає два раунди (теледебатів – ред.). Ми-бо готові», – додав він.

Обидва кандидати досі не змогли домовитися про спільні теледебати, які приписані законом про вибори президента України і умови яких визначені постановою Центральної виборчої комісії 2014 року: «теледебати за рахунок коштів державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування [тобто 19 квітня – ред.] між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі… в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України».

Після того, як Зеленський закликав провести дебати на стадіоні Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві, Порошенко відповів згодою і визначив дату такої зустрічі, 14 квітня, – бо 19 квітня, як хоче Зеленський, мають відбутися офіційні теледебати у приміщенні НСТУ.

Спроба цих дебатів відбулася на НСК «Олімпійський» раніше 14 квітня, але Зеленський, як і обіцяв, на них не з’явився.

У відповідь на заклик Порошенка про 14 квітня Зеленський і представники його штабу заявили, що цей кандидат влаштує свої дебати 19 квітня у визначений законом час, о 19-й годині, але не у студії НСТУ, як визначено постановою ЦВК 2014 року, а в НСК «Олімпійський».

У Центрвиборчкомі у відповідь заявляли, що не бачать підстав змінювати ту постанову, відтак акція Зеленського на стадіоні не буде його участю в теледебатах, яку приписує закон про вибори президента України. Порошенко не раз заявляв, що прийде саме на ці законні дебати.

Раніше 14 квітня речник виборчого штабу голови держави Олег Медведєв заявив, що Петро Порошенко готовий прийти 19 квітня і на «Олімпійський», але лише за умови, що час цієї дискусії не буде збігатися з часом офіційних дебатів в ефірі НСТУ.

За офіційними результатами виборів президента України 31 березня, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного голову держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Повторне голосування щодо цих двох кандидатур відбудеться 21 квітня.