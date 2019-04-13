Із Німеччини передали грамоту Петра І, втрачену після Другої світової – Нищук

Міністр культури України Євген Нищук повідомив про прибуття до Києва рукописного артефакту – грамоти Петра І.

«Артефакт, датований 1708 роком, був втрачений в час Другої Світової війни, а з кінця 50-х знаходився у бібліотеці Інституту східно-європейської історії та краєзнавства Університету Тюбінгену (Федеральна земля Баден-Вюртемберг)», – повідомив він на своїй сторінці у Facebook.

За словами Нищука, грамоту доправлять до заповідника Софія Київська, де незабаром він стане доступним відвідувачам.

«За свідченнями істориків цей документ є красномовним свідченням анексії Української помісної церкви Московією. Адже у ньому є застереження Петра І про те, що Москва мала сильні побоювання, що Київська митрополія повернеться під владу Константинополя», – написав міністр.

Як зазначив Євген Нищук, він особисто їздив зустрічати документ у Бориспіль у ніч на 13 квітня.