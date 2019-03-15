Гелетей допоміг Порошенку приховати руйнацію національної пам’ятки на його приватній ділянці біля Лаври – «Схеми»

Управління державної охорони на чолі з Валерієм Гелетеєм засекретило документи щодо земельної ділянки Петра Порошенка у Царському селі в історичній частині Києва, де розташована пам’ятка національного значення, факт руйнації якої під час будівництва раніше встановило слідство.

Попри встановлення цього факту, що є кримінальним злочином, міліція закрила це провадження на четвертий місяць президентства Порошенка – ще у 2014.

А восени 2018 року, щойно журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» почали офіційно запитувати дозвільні документи щодо будівництва на цій ділянці, управління Державної охорони вилучило цю інформацію з щонайменше трьох різних державних установ, віднісши її до службової та державної таємниці. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода та UA:Перший) «Таємниця Порошенка».

Дозвільні документи на будівництво, реставрацію, охоронні договори на пам’ятку, результати інспекційних перевірок тощо були вилучені, зокрема з Міністерства культури, з двох різних департаментів КМДА (охорони культурної спадщини та з питань архітектурно-будівельного контролю), та з Інституту археології НАН України.

​У 2014 році за президентства Петра Порошенка була закрита кримінальна справа за фактом руйнування частини пам’ятки національного значення Олексіївського люнету, що трапилося на його земельній ділянці. У зв’язку з «відсутністю складу кримінального правопорушення» .

Кримінальне провадження у 2013 році відкрила прокуратура Печерського району Києва. Слідчий відділ Печерського управління Національної поліції Києва, який здійснював досудове розслідування, встановив, щоза адресою Радіальна, 5 в Києві «забудовник під час виконання будівельних робіт частково зруйнував пам’ятку архітектури та зніс частину земляного укріплення Київської фортеці».

​Восени 2018 року журналісти розіслали запити у різні державні установи, з проханням надати копії різних документів щодо будівництва на ділянці Порошенка, дозвільних документів та результатів перевірок.

«Засекречення документів щодо земельних ділянок президента в інших державних органах відбувалося просто на очах журналістів «Схем» - йдеться у розслідуванні.

У Міністерстві культури не змогли надати «Схемам» документи документацію, пов’язану із приватними земельними ділянками Порошенка, розташованими в буферній зоні Києва, пославшись на лист від Управління державної охорони від 12 листопада 2018 року, яким така інформація віднесена до «державної таємниці».

«Схеми» звернулись до міністра культури Євгена Нищука, але він лише коротко зазначив, що «не в курсі справи».

Журналісти також звернулись до Інституту археології, оскільки роботи на такій національній пам’ятці мали б вестися під наглядом археологів. Та виявилося, що 15 лютого 2019 року цей Інститут також передав в УДО запитувані журналістами документи щодо робіт на ділянці Петра Порошенка.

У свою чергу, Київський департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва також інформував, що матеріали щодо запитуваної «Схемами» інформації, а саме – декларації про початок будівельних робіт на тій ділянці – «знаходяться на тимчасовому зберіганні в Управлінні державної охорони України».

Про те, що в УДО були передані охоронні договори на Олексіївський люнет із його власником також повідомили «Схемам» в Департаменті охорони культурної спадщини.

Саме за наказом очільника УДО Валерія Гелетея була засекречена вся інформація стосовно землі президента у Царському селі, на підставі чого він вилучив її із різних державних органів.

У відомстві пояснили: «Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Управлінні державної охорони України, затвердженого наказом Управління державної охорони України від 27.02.2018 № 85. З цих підстав, відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та статті 20 Закону України «Про інформацію» запитувана інформація не може бути надана».

Журналісти звернулись із запитом на ім’я Петра Порошенка до Адміністрації президента, але там не надали коментарів до ефіру програми.

«У президента так і не відповіли, чи давав Порошенко особисту вказівку очільнику Управління держохорони Валерію Гелетею вилучати з різних державних органів усі згадки про свою приватну земельну ділянку? Документи, які були заховані за статусом службової та навіть державної таємниці. Документи, які могли б слугувати доказами знищення пам’ятки національного значення. Досі також без відповіді питання, чому як тільки Петро Порошенко став президентом, була закрита справа за цим фактом», – йдеться у розслідуванні.

Журналіст «Схем» поїхав в Чернігів 13 березня, де Порошенко перебував із робочою поїздкою, щоб запитати, чи особисто він давав вказівку Гелетею засекретити документи щодо його земельної ділянки.

Побачивши журналіста, президент не став відповідати на його запитання. «Я зараз на мітингу, вибачте», – сказав він.