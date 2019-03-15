У Мінкультури не знають термінів повернення в Україну «скіфського золота»

У Міністерстві культури заявляють про неготовність вказати терміни, коли колекція «скіфського золота» повернеться в Україну.

«Говорити зараз, коли повернеться колекція до України, ми не беремося. Інша справа, що ми принципово не відходимо від твердої позиції, що виставкові експонати – це безцінне надбання української держави і наша гордість, і за будь-яких обставин ми будемо боротися до кінця та не підемо на жодні поступки», – сказав міністр культури Євген Нищук.

За його словами, тільки-но «скіфське золото» повернуть Україні, колекцію представлять українській та світовій громадськості.

Водночас перший заступник міністра культури Світлана Фоменко зазначила, що поки тривають судові розгляди, колекція «надійно зберігається» в сховищах Музею Алларда Пірсона. За зберігання цінностей Україна має виплатити 110 тисяч євро цьому амстердамському музею, зазначила Фоменко.

Днями Апеляційний суд Амстердама назвав орієнтовну дату винесення рішення у справі про «скіфське золото» – 11 червня.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв з колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію.

Відмову повернути колекцію Національному музею історії України нідерландська сторона мотивувала побоюванням про можливі претензії з боку кримських музеїв. Україна ж наполягала, що поки Крим окупований Росією, експонати не можна повертати на півострів, а треба передати безпосередньо державі Україна.

Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота».