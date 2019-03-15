Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Березень 2019, Київ 21:25
Новини | Суспільство

У Мінкультури не знають термінів повернення в Україну «скіфського золота»

Частина експонатів виставки «Крим: золото і таємниці Чорного моря», представлені в київському Музеї історичних коштовностей України

Дивитись коментарі

У Міністерстві культури заявляють про неготовність вказати терміни, коли колекція «скіфського золота» повернеться в Україну.

«Говорити зараз, коли повернеться колекція до України, ми не беремося. Інша справа, що ми принципово не відходимо від твердої позиції, що виставкові експонати – це безцінне надбання української держави і наша гордість, і за будь-яких обставин ми будемо боротися до кінця та не підемо на жодні поступки», – сказав міністр культури Євген Нищук.

За його словами, тільки-но «скіфське золото» повернуть Україні, колекцію представлять українській та світовій громадськості.

Водночас перший заступник міністра культури Світлана Фоменко зазначила, що поки тривають судові розгляди, колекція «надійно зберігається» в сховищах Музею Алларда Пірсона. За зберігання цінностей Україна має виплатити 110 тисяч євро цьому амстердамському музею, зазначила Фоменко.

Днями Апеляційний суд Амстердама назвав орієнтовну дату винесення рішення у справі про «скіфське золото» – 11 червня.

Експонати кримських музеїв із колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» на виставці в археологічному музеї Алларда Пірсона в Амстердамі, Нідерланди, 21 серпня 2014 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Рішення щодо «скіфського золота» суд Амстердама може ухвалювати до півроку – Мін’юст

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв з колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію.

Відмову повернути колекцію Національному музею історії України нідерландська сторона мотивувала побоюванням про можливі претензії з боку кримських музеїв. Україна ж наполягала, що поки Крим окупований Росією, експонати не можна повертати на півострів, а треба передати безпосередньо державі Україна.

Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG