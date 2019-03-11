Рішення щодо «скіфського золота» суд Амстердама може ухвалювати до півроку – Мін’юст

Рішення стосовно українського «скіфського золота» апеляційний суд Амстердама може бути ухвалене в період від 2 до 6 місяців. Про це в перерві суду розповів журналістам заступник міністра юстиції України Сергій Петухов, повідомляє агентство «Укрінформ».

«Розгляд справи в апеляції має тривати сьогодні цілий день, а далі ми чекатимемо на рішення апеляційного суду, яке може бути прийнято в проміжок декількох місяців, від 2 до 6, залежно від того, наскільки суд надасть пріоритет цій справі», – зазначив чиновник.

Він додав, що у разі програшу сторона, що зазнала поразки, може звернутися до ще одної інстанції.

«Сторона, яка програє, а ми впевнені, це будуть так звані кримські музеї, має право подати касацію у Верховний суд Нідерландів, який є остаточною інстанцією. Весь процес може тривати до року включно з винесенням рішення», – сказав Петухов.

Він сподівається, що апеляційний суд ухвалить рішення на користь України.

Сьогодні Апеляційний суд Амстердама (Нідерланди) почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення Україні колекції «скіфського золота».

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв з колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію.

Україна вимагала від музею повернути експонати.

Відмову повернути колекцію Національному музею історії України нідерландська сторона мотивувала побоюванням про можливі претензії з боку кримських музеїв. Україна ж наполягала, що поки Крим окупований Росією, експонати не можна повертати на півострів, а треба передати безпосередньо державі Україна.

Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота».