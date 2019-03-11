Кому належить «Скіфське золото»? – відео

Апеляційний суд Амстердама (Нідерланди) почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення Україні колекції «скіфського золота». У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв з колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну. Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота». Апеляційний суд Амстердама назвав 11 червня орієнтовною датою винесення рішення у справі