В Амстердамі 11 березня розглянуть чергову апеляцію щодо «скіфського золота» – Нищук

В Амстердамі 11 березня суд розгляне чергову апеляцію підконтрольного Росії керівництва кримських музеїв на рішення про повернення колекції «скіфського золота» Україні. Про це заявив міністр культури України Євген Нищук 27 лютого на п’ятому міжнародному форумі «Захоплений Крим: 5 років опору» в Києві, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Через 10 днів, а саме 11 березня, я і мої колеги будемо їхати в Амстердам на черговий апеляційний суд. Але природно, що Росія, залучаючи великі ресурси, почала великий судовий процес, апеляції, неявку на апеляції. Це вже тягнеться протягом двох років. 11 березня, я сподіваюся, що ми будемо мати якусь ясність і розуміння, коли закінчиться цей процес і коли ця колекція буде привезена в Україну», – сказав Нищук.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв з колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію.

Україна вимагала від музею повернути експонати.

Відмову повернути колекцію Національному музею історії України нідерландська сторона мотивувала побоюванням про можливі претензії з боку кримських музеїв. Україна ж наполягала, що поки Крим окупований Росією, експонати не можна повертати на півострів, а треба передати безпосередньо державі Україна.

Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота».