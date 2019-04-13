У Міноборони розповіли, чи служив в армії кандидат у президенти Зеленський

Генеральний штаб заявив про проведення перевірки щодо проходження військової служби кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Про це мовиться у повідомленні на сайті Міноборони.

За даними міністерства, це було зроблено на запит народних депутатів від фракцій «Блок Петра Порошенка» Олександра Бригинця, Юлія Мамчура, «Народний фронт» Тетяни Чорновол та позафракційного депутата Віктора Бондаря.

«Інформуємо, що громадянин Зеленський В.О. перебуває на військовому обліку військовозобов’язаних у Металургійно-Довгинцівському об’єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу з 22.12.2008 року і по теперішній час, військове звання – солдат, військово-облікова спеціальність — діловод діловодства. Придатний до військової служби. Військову службу у ЗС України не проходив», – зазначається у повідомленні.

Як заявили у Генштабі, для призову під час мобілізації Зеленському надсилали повістки чотири рази.

«Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував», – інформує Міноборони.

Водночас, Римма Зеленська, матір кандидата у президенти Володимира Зеленського, у коментарі Громадському 13 квітня заявила, що її син давно зареєстрований у Києві, і жодних адресований йому повісток у Кривому Розі вона не отримувала і не бачила.

У штабі Зеленського цю інформацію наразі не коментували.