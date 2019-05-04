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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский говорил о намерениях включить в «нормандский формат» США, а также Великобританию.

Как изменятся отношения Соединенных Штатов и Украины, когда нынешнее президентское кресло Петра Порошенко займет Владимир Зеленский? И каких шагов ждать от США после решения Владимира Путина о выдаче российских паспортов в ОРДЛО? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии спросило официального представителя Государственного департамента США Ванессу Эккер.

– Какой должна быть международная реакция на выдачу Путиным российских паспортов на оккупированной части Донбасса? Может ли визовая и миграционная политика США в отношении граждан России после этого измениться? (Ведь среди граждан России появятся украинцы из Донецка и Луганска).

Решение России выдать паспорта создает серьезное препятствие для реализации Минских соглашений

​– Пока международная реакция однозначная и Минские соглашения подписанные Россией, требуют полного восстановления контроля украинского правительства на всей территории Восточной Украины. И как говорили на прошлой неделе на брифинге Совета безопасности ООН, Россия подрывает принципы, на которых основаны Минские соглашения. И это решение России выдать паспорта создает серьезное препятствие для реализации Минских соглашений и вообще реинтеграции Донбасса.

Наша цель, США и других правительств – выполнение Минских соглашений и мы будем продолжать работать в этом направлении. Мы считаем, что Донбасс – это Украина и его население – украинцы, независимо от языка, на котором они говорят.

– Владимир Зеленский меньше чем через месяц станет президентом Украины уже официально. Как изменится взаимодействие США и Украины после смены президента?

– Посольство США в Украине является основным голосом правительства США по двухсторонним вопросам. Но нас радует, что в Украине состоялись демократические выборы и мы готовы продолжать наше партнерство с Украиной при ее новом президенте. Несомненно, это тоже возможность возобновления усилий по установлению мира на Донбассе.

– Новоизбранный президент Владимир Зеленский высказывал желание присоединить США и Великобританию к «нормандскому формату». Как к этой позиции относятся в Госдепартаменте США?

– Пока у нас официальной позиции нет. Но я думаю, что мы продолжим работать, как уже давно работаем с правительством Украина и будем продолжать сотрудничество.

– Российская пропаганда в ОРДЛО каждый день обвиняет Америку в войне на Донбассе. Наша программа также предназначена для людей в оккупированной части Донбасса – что, по вашему мнению, они должны знать о роли США в разрешении конфликтов? Вы можете обратиться к ним через эфир Радио Донбасс.Реалии.

Именно правительство России продолжает осуществлять полное командование, платит контрактникам, которые осуществляют военную операцию

​– Как сказал наш представитель на переговорах по Украине Курт Волкер, мы не понимаем статус-кво и мы полностью уверены, что нужно изменить ситуацию на Восточной Украине. И нельзя возлагать вину за отсутствие мира или прогресса на Запад. Это именно правительство России продолжает контролировать и осуществлять полное командование (в ОРДЛО – ред.), и оно платит контрактникам, которые осуществляют эту военную операцию, назначает руководителей гражданских администраций. Тут же российское правительство отрицает свою роль и настаивает, чтобы Украина провела переговоры с этими ветками напрямую, что узаконило б оккупацию.

Но США вместе с другими странами выдвинули предложение о создании миротворческих сил по мандатам ООН на Востоке Украины и это послужило бы способом установления подлинного мира и безопасности, дало бы возможность провести местные выборы под мандатом ООН после вывода российских войск и до возвращения на этих территориях полный контроль Украине.

А также убедитесь, что все политические шаги Минска осуществлены. Российское правительство пока отказалось от этого. Украина полностью поддерживает это предложение, Франция, Германия так же поддерживает.

Мы хотим работать с Россией над этим и мы делаем это в тесной координации с Украиной.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

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