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01 Липень 2019, Київ 20:08
Фотогалереї

Фоторепортаж: «Залізний трон українського Сходу» на Майдані

У Києві на майдані Незалежності презентували знаменитий арт-об’єкт «Залізний трон українського Сходу» з уламків військової техніки, зібраних у зоні АТО. «Залізний трон» у 2016 році створив волонтер Денис Буштець у зоні АТО поблизу Донецька. До інсталяції увійшли такі артефакти, як уламки активної броні танка, частини підбитої військової техніки, кулеметні стрічки, снаряди, каністри та солдатські фляги. Вага об’єкта – понад 600 кг. Декілька тижнів «Залізний трон» з АТО буде доступний поблизу Лядських воріт (майдан Незалежності)
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