Пошта Британії випускає колекцію марок, присвячену серіалу «Гра престолів»

Герої серіалу «Гра престолів» з’являться на поштових марках, повідомляє британська королівська пошта.

У колекції – 15 марок. На них зображені герої серіалу, серед яких, зокрема, Джон Сноу, Дейнеріс Таргарієн, Арія Старк, магічні істоти і легендарний «залізний трон».

У продаж марки мають надійти 23 січня цього року.

Передзамовлення вже доступне на офіційному сайті Королівської пошти.

Як повідомляє «Бі-Бі-Сі», у 2015 році Королівська пошта відсвяткувала 50 років своєї програми спеціальних марок, запустивши веб-сайт з усіма 2663 дизайнами. Серед популярних, зокрема, «Зоряні війни» і «Гаррі Поттер».