Google: у 10 топ-запитів в Україні потрапили п’ять серіалів і два телешоу

У 2017 році українці найчастіше шукали в інтернеті розваги – у першу десятку найпопулярніших інтернет-запитів увійшли п’ять серіалів і два телешоу. Про це свідчать дані підсумкового рейтингу найпопулярніших запитів українських користувачів Google за 2017 рік.

За даними аналітиків Google, у першій десятці топ-запитів відразу п’ять серіалів і два ТБ-шоу, а найпопулярнішим пошуковим запитом року в Google Україна став російський серіал «Фізрук» 4 сезон.

Водночас на третьому місці – Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), яке, серед іншого, забезпечує роботу реєстру електронних декларацій високопосадовців, держслужбовців, а також проводить перевірку таких декларацій.

Крім цього, українських користувачів Google цікавили нові фільми 2017 року, анонімайзер, сьомий сезон серіалу «Гра престолів» і конкурс Євробачення, який цього року проходив в Києві.

За даними офісу Google, в категорії «Персона» українці найчастіше шукали інформацію про росіянку Діану Шуригіну.

Серед фільмів найбільше е українців зацікавила нова частина франшизи «Форсаж 8».

У категорії «Покупка року» в 2017 року лідирує спінер, також українці цікавилися придбанням квитків на потяг, останніх моделей iPhone.

У 2017 році українські користувачі українського сегменту інтернету намагалися з’ясувати, як обійти блокування ВК, зайти в соцмережу «Однокласники» і завантажити відео з YouTube, а також зверталися з запитаннями: «як варити гречку», «як схуднути», « навіщо жити», «навіщо любити», « навіщо коту вуса» та інші.

У 2016 році користувачі українського сегменту інтернету, як і цього року, цікавилися «навіщо коту вуса». Крім того, українці хотіли дізнатися, що таке «високосний рік», «тян», «гомункул», «дратуті» і «лабутени».