Радіо Свобода Daily: Правда і вимисел у серіалі «Чорнобиль»

Спершу коротко:

У Росії вперше оприлюднили радянські оригінали Договору про ненапад між Радянським Союзом та нацистською Німеччиною, укладеного 23 серпня 1939 року, а також секретного додаткового протоколу до нього.

Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновить пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову, який протестувальники знесли 2 червня.

Раптово, у розквіті сил, помер учасник бойових дій, колишній начальник артилерії полку «Азов» із позивним «Кіхот» Ігор Прозапас, якого Радіо Свобода зняло у документальному фільмі «СІЧ».

У Росії Міністерство охорони здоров’я повідомило про 79 потерпілих унаслідок двох вибухів на заводі вибухових речовин у місті Дзержинську Нижегородської області, приблизно за 400 кілометрів на схід від столиці країни Москви.

Інтерв’ю з Іреною Карпою

Ті, кого називають «вишиватниками», дорівнюють так званим «ватникам», зазначає письменниця Ірена Карпа. Так вона відповіла Радіо Свобода на запитання про її мультсеріал, який вийшов у перший рік розв’язаної Росією війни проти України. У мультсеріалі йшлося і про «путіністів», і про українських псевдопатріотів, які під пафосні промови «влаштовували своїх діточок золотеньких і кумів дорогеньких». Ці мультфільми досі є актуальними, зазначає Ірена Карпа. Також, як співробітниця посольства України у Парижі, вона проаналізувала – що спільного між президентами Володимиром Зеленським та Еманюелем Макроном? Чи можна порівнювати Майдан-2 в Україні та французький «Рух жовтих жилетів»? Всю розмову з письменницею читайте тут.

Серіал «Чорнобиль»: кіноверсія vs версія ліквідаторів

«Найпопулярнішим серіалом світу всіх часів» стала кіно-історія про події в Україні. А саме – про ядерну катастрофу в Чорнобилі 26 квітня 1986 року та про перші місяці її ліквідації. Принаймні так сервіс International Movie Data Base оцінив міні-серіал «Чорнобиль» виробництва телеканалу НBO, який вже випередив за кількістю переглядів популярну «Гру престолів». Радіо Свобода попросило висловити свою думку про «чорнобильську сагу» дослідників катастрофи та учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Всі вони брали участь у подіях, на яких базується серіал «Чорнобиль». І – дожили до нашого часу. Що вони розповіли, дивіться за посиланням.

«Чи можна домовитися з Путіним?»

Після гучного інтерв'ю одного з керівників студії «Квартал-95» Бориса Шефіра і заяви прес-служби нового президента України про те, що бізнес-партнер Володимира Зеленського висловлював виключно свою думку, відкритим залишається головне питання: а чи можна взагалі домовитися з Володимиром Путіним? Звичайно, важливим було б, щоб на це запитання відповів сам Володимир Зеленський, щоб саме він ознайомив українську громадськість про своє подання не тільки щодо формату, але і змісту можливих домовленостей. Але поки Володимир Зеленський думає про конкретизацію своїх пропозицій, журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода Віталій Портников пропонує подивитися на ситуацію очима самого Володимира Путіна. Чи можна з ним домовитися? Роздуми Портникова на цю тему за лінком.

«Зелені чоловічки» і президент Зеленський відкрили мовний фронт»

«Закон про мову потрібно скасувати і ухвалити нормальний закон. Це перший крок для скасування війни… Ми сподіваємося, що через два роки російський ринок для нас відкриється… найбільший удар політика українізації завдала телерадіовиробництву. У Росії тисячі кінотеатрів, окрім Росії є Казахстан, Білорусь, всі пострадянські країни… Квоти і заборони – це погано. Будь-які. Це суперечить Конституції України... Квоти – це не розвиток, це придушення мови». Наведена цитата – з найсвіжішого інтерв’ю співвласника «Кварталу-95» Бориса Шефіра. Він не лише партнер Володимира Зеленського, але й рідний брат першого помічника президента України. Що думає про цю заяву журналіст, публіцист, експерт з питань мовної політики Тарас Марусик, читайте за посиланням.

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