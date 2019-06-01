У Росії підтвердили вже 79 потерпілих від вибухів у місті Дзержинську

У Росії Міністерство охорони здоров’я повідомило про вже 79 потерпілих унаслідок двох вибухів на заводі вибухових речовин у місті Дзержинську Нижегородської області, приблизно за 400 кілометрів на схід від столиці країни Москви.

За цим повідомленням, 15 із них шпиталізовані, з них одна людина перебуває у важкому стані.

Заступник губернатора Нижегородської області Дмитро Краснов також заявляв на державному телебаченні, що дві людини зникли безвісти.

Як пишуть російські агентства, частина заводу «Кристал» зруйнована, також пошкоджені близько 180 житлових будинків і ще кількадесят будівель неподалік.

Після вибухів на території заводу виникла сильна пожежа; як заявляють посадовці, її вже ліквідували.

Місцева влада запровадила в місті і кількох довколишніх селищах режим надзвичайного стану.

Прес-служба заводу повідомила, що попереднього дня, 31 травня, генерального директора підприємства відсторонили від роботи «через систематичні порушення норм безпеки».

Попередній інцидент на заводі «Кристал» у Дзержинську стався 4 квітня: тоді там теж сталися пожежа й вибух. Тоді про потерпілих не повідомляли.