Вибух на оборонному підприємстві в Росії: кількість постраждалих сягнула 38

Кількість відомих постраждалих внаслідок вибуху на державному підприємстві, що виробляє вибухівку, в російському Дзержинську сягнула 38.

За даними російських ЗМІ, науково-дослідницький інститут «Кристал», де розробляють вибухові речовини, почасти зруйнований внаслідок вибухів і пожежі.

Також, згідно з заявою заступника губернатора Дмитра Краснова, двоє людей пропали без вісти.

1 червня стало відомо про вибух на території державного науково-дослідницького інституту «Кристал». Це підприємство займається створенням вибухових речовин в тому числі для оборонного сектору Росії.

Повідомляється, що вибухи сталися в цеху з виробництва тротилу. Як стверджує джерело інформаційної агенції «Інтерфакс», цех повністю зруйнований.