Пожежа на оборонному підприємстві в Росії: кількість постраждалих росте

Кількість постраждалих внаслідок вибухів у російському Дзержинську зросла до 27, повідомляють російські ЗМІ. Загиблих немає.

Пожежа, яку спричинили вибухи, досі триває, рятувальники намагаються її загасити. Місцева влада не виключає подальших вибухів.

Заступник губернатора Нижньогородської області Дмитро Краснов повідомив, що двоє людей пропали без вісти.

1 червня стало відомо про вибух на території державного науково-дослідницького інституту «Кристал». Це підприємство займається створенням вибухових речовин в тому числі для оборонного сектору Росії.

Повідомляється, що вибухи сталися в цеху з виробництва тротилу. Як стверджує джерело інформаційної агенції «Інтерфакс», цех повністю зруйнований.

Про причини вибухів наразі не повідомляють.