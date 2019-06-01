Росія: два вибухи на оборонному підприємстві в Дзержинську, є поранені

У західній частині російського міста Дзержинськ 31 травня сталися два вибухи. Як стверджують у прес-службі уряду Нижегородської області заявляють, що отримали інформацію про інцидент на території державного науково-дослідницького інституту «Кристал».

Це підприємство займається науково-технічним забезпеченням у сфері створення вибухових речовин.

За попередніми даними, постраждали від двох до чотирьох людей. Повідомляється, що вибухи сталися в цеху з виробництва тротилу. Як стверджує джерело інформаційної агенції «Інтерфакс», він повністю зруйнований. Інші ЗМІ згадують цех із авіабомбами.

Очевидці повідомляють, що в домах поблизу вибиті віконні шибки. На підприємстві почалася пожежа.

Раніше російські ЗМІ повідомляли версію, що вибухи сталися на заводі імені Свердлова, який виробляє боєприпаси.