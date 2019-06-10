Іспанське видання La Vanguardia пише про деякі оцінки президента України Володимира Зеленського, які пролунали від президента Росії Володимира Путіна. Ірландський часопис The Irish Times розглядає моральний бік перетворення місця чорнобильської трагедії на туристичну принаду. Британський щоденник The Daily Telegraph пише про бажання Росії випустити на екрани свою власну версію подій у Чорнобилі 1986 року.

Щоденник іспанського регіону Каталонія La Vanguardia публікує матеріал «Путін вважає Зеленського гарним актором, проте уникає давати йому оцінку як президенту».

Барселонське видання пише, що президент Росії Володимир Путін висловив сподівання колись зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, додавши, що одна річ бути гарним актором, а зовсім інша річ присвятити свій час чомусь іншому.

Газета додає, що російський керівник пояснив чому він не привітав Зеленського з обранням на посаду президента України, бо, за словами Путіна, новообраний президент України визначає Росію як агресора та ворога.

Російський президент також заявив, що для того аби бути актором потрібно мати хист, включно з хистом перевтілення, але, на думку Путіна, для того аби присвятити себе державній діяльності потрібно мати інші якості, поміж яких досвід, знання, вміння визначити головні проблеми і знайти знаряддя для вирішення тих проблем.

La Vanguardia пише, що президент Росії далі сказав, що на його думку, потрібно також знати як саме підбирати людей до своєї команди, довіряти їм, давати їм змогу вільно думати, пропонувати, а також пояснювати мільйонам людей свою поведінку під час ухвалення рішень.

Газета веде далі, повідомляючи, що Путін дав зрозуміти, що не відмовлявся тримати контакт з президентом України, проте, за його словами, ніхто цього і не пропонував.

Газета додає, що Зеленський, вступаючи на посаду президента України, оголосив, що його першим завданням на цій посаді буде встановлення перемир’я на Донбасі і вирішення конфлікту без втрати української території.

Барселонський часопис також нагадує насамкінець, що президент Зеленський також наголосив, що Кримський півострів, який анексувала Росія 2014 року, а також регіон Донбасу, який став зоною конфлікту, є українськими територіями, пообіцявши повернути ці землі, тому, що вони по праву належать Україні.

«Путін вважає Зеленського гарним актором, проте уникає давати йому оцінку як президенту»:

​Популярний часопис Ірландії The Irish Times друкує статтю «Чорнобиль запрошує туристів але це постає чимось сумнівним з огляду на моральний бік справи».

Автор матеріалу Меґан Нолан пише, що з виходом на телеекрани серіалу американського каналу НВО «Чорнобиль» зацікавлення відвідати місце катастрофи помітно збільшується.

Нолан зазначає, що Чорнобиль свого часу був напрямком для специфічного типу туризму, головно поміж тих, хто цікавиться екстремальними подорожами, які ще й пов’язані з катастрофічними подіями.

Проте з часом, відвідини Чорнобиля стали більш доступними, тури до зони відчуження стали частішими і ночівля у спартанському стилі також має доволі великий вибір у цій частині України.

На думку автора, цьому великою мірою сприяв той факт, що американський телесеріал «Чорнобиль» став справжнім успіхом і нині вважається таким, що зібрав найвищу оцінку аудиторії за всі часи існування телесеріалів.

Головний туроператор у цій частині України – компанія Explore –повідомляє, що замовлення на тури до Чорнобиля збільшились цього року на 40% порівняно до року попереднього.

The Irish Times пише, що відвідини чорнобильської зони постають доволі моторошним явищем. Все виглядає як таке, що позбавлене якогось історичного контексту.

За межами периметру зони, де українські військові перевіряють паспорти і рівні радіації, спритні бізнесмени ведуть жваву торгівлю їжею з символами радіації на упакуванні, продаючи все це з автівок, у яких розвішані протигази та захисний одяг.

Автор статті вказує, що людська цікавість щодо Чорнобиля і подій з ним пов’язаних є річчю природньою, бо ж йдеться про важливу частину не лише радянської, а й світової історії.

Проте, на думку Меґан Нолан, Чорнобиль ще має знайти правильний, так би мовити, тон для туризму до цієї частини України, аби трагедія, якою стала катастрофа на Чорнобильській АЕС, не перетворилась на звичайну принаду для тих, хто хотів би просто якомога впритул наблизитись до небезпеки.

«Чорнобиль запрошує туристів, але це постає сумнівним з огляду на моральний бік справи»:

​Одне з найтиражованіших періодичних видань Британії The Daily Telegraph також зачіпає тему Чорнобильської катастрофи, але через призму повідомлень про те, що у Росії планують зняти свій власний телесеріал, у якому Москва хотіла б викласти свою версію того, що відбулося у Чорнобилі 1986 року.

Лондонський часопис пише, що проурядова російська телевізійна мережа працює над власною відповіддю на надзвичайно популярний нині американський телесеріал «Чорнобиль».

І у цій відповіді росіяни хочуть звинуватити ЦРУ у диверсії, яка спричинилась до найгіршої ядерної катастрофи в історії людства.

Попри неймовірну популярність американського серіалу «Чорнобиль» навіть поміж самих росіян, у Кремлі цю роботу було сприйнято надзвичайно ворожо.

Прокремлівські ЗМІ буквально захлинаються, висловлюючи критику американського серіалу і звинувачують авторів сценарію у пропагандистських зусиллях, які, на думку підконтрольних Путіну мас-медій, нібито значно перебільшують розміри чорнобильської катастрофи і негативну роль радянського керівництва.

The Daily Telegraph пише, що саме з огляду на це Москва прагне «підправити» баланс, виділивши з бюджету Міністерства культури Росії майже півмільйона доларів на зйомку російського телесеріалу, який обертатиметься навколо діяльності групи співробітників КДБ, які намагаються вивести на поверхню агента ЦРУ, який буцімто працював на Чорнобильській АЕС.

І, власне, згідно з російським поглядом на події у Чорнобилі, бодай у їхній кіноверсії, саме діяльність американського агента і призвела до вибуху на четвертому реакторі ЧАЕС.

Головним замовником російського телесеріалу, як повідомляє британське видання, постає телеканал НТВ, власником якого є Газпром.

Газета втім наводить слова російського журналіста Іллі Шепеліна, який каже, що гостра критика американського телесеріалу «Чорнобиль» з боку кремлівських ЗМІ ґрунтується лише на тому, що росіяни відчувають певну ганьбу, що саме США зняли значно кращий телесеріал про радянські часи, порівняно до того, що досі видавали російські студії і телеканали.

«Росія планує зняти альтернативний серіал «Чорнобиль», звинувативши ЦРУ»:

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