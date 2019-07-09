Зеленський 10 липня відвідає ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський збирається 10 липня відвідає Чорнобильську атомну електростанцію. Про це повідомила прес-секретар Зеленського Юлія Мендель.

«10 липня ДСП «Чорнобильська АЕС» прийме в експлуатацію нову арку над зруйнованим четвертим реактором, у заходах візьме участь президент Володимир Зеленський, але 10-кілометрову зону через це не перекриватимуть», – мовиться у повідомленні.

В Управлінні державної охорони підтвердили, що ніяких додаткових заходів здійснювати не будуть.

«Завтра, як і у будь-який інший день, всі туристичні об’єкти працюватимуть у звичайному робочому режимі, а іноземні та українські туристи матимуть змогу відвідати екскурсійні маршрути в Чорнобильській зоні встановленим порядком», – зазначили в УДО.