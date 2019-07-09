Інтернет у кожне село – Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до 4G

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до зв’язку четвертого покоління (4G) по всій країні до кінця року, повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук.

«Указом президента сьогодні затверджений план дій, як вже до кінця цього року зробити все необхідне для того, щоб в селах і маленьких містах і на дорогах став кращим мобільний інтернет», – сказав Гончарук.

За його словами, сьогодні президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, втім документ поки не оприлюднений.

«Конкретний план дій вже узгоджено з регулятором, тобто що потрібно зробити для того, аби до кінця року в маленьких населених пунктах і на дорогах він (інтернет – ред.) з’явився. Це ще не все, що ми можемо зробити. Попереду – складна розмова стосовно 5G», – додав Гончарук.

До 1 липня мобільні оператори були зобов’язані врегулювати наявність 3G і 4G зв’язку у великих містах, вказав Гончарук.

17 травня п’ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про заходи для запровадження системи мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G).