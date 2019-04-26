За три роки кількість відвідувачів Чорнобильської зони зросла майже в 10 разів – Семерак

З 2015-го по 2018 рік кількість відвідувачів «зони відчуження» Чорнобильської АЕС збільшилася з 8-ми до 70 тисяч осіб. Про це розповів журналістам міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак під час відвідування Чорнобильської АЕС, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми спостерігаємо значне збільшення відвідувачів «зони відчуження». Якщо порівняти 2015 рік до 2018 року, то потік відвідувачів збільшився з 8 тисяч до 70 тисяч, це майже у десять разів», – зазначив міністр.

За його словами, близько половини відвідувачів – іноземці.

Сьогодні відзначають 33-тю річницю Чорнобильської катастрофи.