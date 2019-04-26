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26 Квітень 2019, Київ 14:29
Новини | Суспільство

За три роки кількість відвідувачів Чорнобильської зони зросла майже в 10 разів – Семерак

Семерак зазначив, що половина відвідувачів «зони відчуження» – іноземці

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З 2015-го по 2018 рік кількість відвідувачів «зони відчуження» Чорнобильської АЕС збільшилася з 8-ми до 70 тисяч осіб. Про це розповів журналістам міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак під час відвідування Чорнобильської АЕС, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми спостерігаємо значне збільшення відвідувачів «зони відчуження». Якщо порівняти 2015 рік до 2018 року, то потік відвідувачів збільшився з 8 тисяч до 70 тисяч, це майже у десять разів», – зазначив міністр.

За його словами, близько половини відвідувачів – іноземці.

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