Фільм Сенцова та Сеітаблаєва «Номери» покажуть на Берлінале

Фільм «Номери» за однойменною п’єсою Олега Сенцова вперше покажуть 18 лютого у рамках спеціальних показів Берлінале, які будуть присвячені 70-му ювілею Берлінського міжнародного кінофестивалю. Про це повідомляє Держкіно.

«Фільм «Номери» був зрежисований дистанційно і є унікальним явищем для української кіноіндустрії. Над стрічкою працював тандем двох режисерів – Олег Сенцов, який під час роботи над фільмом перебував у колонії суворого режиму на півночі Росії, та Ахтем Сеітаблаєв, який допомагав втілювати задум на знімальному майданчику разом з продюсеркою фільму Анною Паленчук. Робочий процес Олег і Ахтем обговорювали у листах, яких, за словами Анни, було більше сотні», – мовиться у повідомленні.

Сенцов написав «Номери» ще до ув’язнення, у 2011 році.

Прем’єра фільму в Україні запланована на осінь 2020 року.

Картина є копродукцією України (435 FILMS) та Польщі (Apple Film Production) за підтримки Міністерства культури України та Польського інституту кіно.