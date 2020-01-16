Поки у столиці та інших містах кіноглядачі ділилися враженнями про стрічку «Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво», жителям Краматорська довелося виборювати своє право дивитися українське. Єдиний місцевий кінотеатр просто не взяв фільм у прокат. А Краматорськ – нинішній центр Донецької області, якщо кіно не показують тут, то що казати про менші міста Донбасу? Після обурень глядачів, які вимагали українську прем'єру, у кінотеатрі думку змінили, але висунули свої умови.

Дитячу казку «Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво» показувати не планували. У єдиному в місті кінотеатрі посилалися на те, що сітка показів вже спланована. Людей це не влаштувало, і вони все одно просили показати стрічку. На початку тижня на сторінці фільму «Пекельна Хоругва» з’являється допис: в Краматорську все ж таки буде шанс подивитися стрічку, але лише за умови, що глядачі викуплять УСІ квитки на сеанс. Сеанс – у суботу, о 8:15 ранку.

Люди, що хотіли подивитися дитячу казку, запустили цілу інформаційну кампанію з вимогою показати фільм. Квитки були розкуплені за кілька днів, розповідає краматорчанка Юлія Щаслива.

«Людей обурило, що для того, щоб цю стрічку привезли і поставили в прокат, власник кінотеатру запропонував суботу, 8:15 ранку, і щоб був повний зал, тільки тоді стрічку будуть демонструвати цілий тиждень. Завдяки розголосу власник передумав, і тепер є квитки у вільному доступі, і фільм покажуть без цього шантажу. І тепер стрічка буде демонструватися до 22 січня о 16:30», – каже жінка.

Юлія каже, що випадок з «Пекельною хоругвою» не поодинокий, адже кожного разу містяни змушені шукати український контент через те, що в Краматорську лише один кінотеатр. Тому інколи доводиться буквально вимагати поставити якісь фільми в прокат.

«Якщо десь є український фільм патріотичного напрямку, то фільму (тут – ред.) або немає, або він в незручний час. Я таке спостерігала за стрічкою «Чорний Ворон». Фільм привезли і поставили о 10 ранку. Не завжди у людей є можливість йти в кіно у цей час. Таке ж було і з «Кіборгами», і з «Іловайськом». Коли я шукала «Пекельну Хоругву», то в афіші були два сеанси «Шаленого весілля» і якогось мультика», – розповідає Юлія Щаслива.

Кінотеатри – це таки бізнес

Євген Д’яченко, продюсер фільму «Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво», каже, що добитися показу в Краматорську і Слов’янську допомогли люди, що хотіли подивитися цю стрічку, адже власники кінотеатрів неохоче беруть фільм у прокат, щоб не понести збитків.

Люди пішли і вибороли покази



«Ми не можемо впливати на чийсь бізнес, а кінотеатри – це таки бізнес. Інша річ, що у людей зовсім інакше ставлення, і вони пішли і викупили всі квитки, хоч власник і пропонував на 8:15 ранку. Люди були здивовані, що до українського таке ставлення. Не так часто трапляється, що українець хоче бачити свій продукт. Тут сталося саме так, люди пішли і вибороли покази», – розповідає Д’яченко. За його словами далеко не всі мережі в Україні погодилися показувати фільм, але в крупних містах у людей була альтернатива, бо фільм транслювався.

Завжди підтримуємо фільми українського виробництва – кінотеатр

У кінотеатрі «Родіна», де буде показано стрічку, відповіли: насправді не мали нічого проти показу української стрічки, а «Пекельна Хоругва» просто не вмістилася у розплановану сітку.

Побачивши великий інтерес до фільму, ми з радістю зробили все можливе і запустили його до показу



«Спочатку в нас була заздалегідь розпланована сітка сеансів, а зважаючи на те, що маємо лише 1 зал, кількість фільмів для показу обмежена. Тому, щоб показати картину «Пекельна хоругва, або «Козацьке Різдво», ми зробили тестовий показ у додатковий час, в який зазвичай немає сеансів. Але, побачивши великий інтерес до фільму, ми з радістю зробили все можливе і запустили його до показу з 16.01 до 22.01. Та за правилами, якщо буде великий попит, то сеанси будуть ще один тиждень – до 29.01. Також хочемо зазначити, що у нашому кінотеатрі ще за місяць була запланована ще одна українська картина – «Віддана». Тому звинувачення, що ми не підтримуємо українське кіно, – хибні. Велика вдячність Сашку Лірнику за таку чудову агресивну піар-кампанію. А ми як єдиний у місті кінотеатр завжди підтримували й будемо підтримувати фільми українського виробництва», – відповіли в кінотеатрі.

Разом із Краматорськом «Пекельну Хоругву» зможуть подивитися ще й у Слов’янську та Бахмуті – там люди також вибороли показ стрічки.

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