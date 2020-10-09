Верховний суд: президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою

Верховний суд визнав, що президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків, повідомила у п’ятницю пресслужба суду у фейсбуці.

«Особа звернулася до суду з позовом, у якому просила визнати протиправним спілкування президента України 23 травня 2019 року на форумі інтернет-діячів iForum-2019 недержавною мовою та зобов’язати його утриматися від спілкування недержавною мовою на всій території України при здійсненні повноважень. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив у задоволенні заявлених позивачем вимог у повному обсязі. Розглянувши апеляційну скаргу позивача, Велика палата Верховного суду вказала на те, що під час виконання службових обов’язків президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою», – мовиться в повідомленні.

Верховний суд зазначає, що при цьому за дії, вчинені в межах політичної діяльності, а не під час виконання передбачених Конституцією повноважень, президент несе політичну, а не юридичну відповідальність.

«Враховуючи викладене, Велика палата Верховного суду закрила провадження у справі, оскільки заявлені позивачем вимоги не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства», – мовиться в повідомленні.

Незабаром, як вказали у Верховному суді, в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явиться повний текст вказаного рішення.

Торік львівський активіст Святослав Літинський програв суд проти Офісу президента України у справі про вимогу надати український переклад промови Володимира Зеленського російською мовою на травневому iForum-2019.

«Маємо підтвердження, що президент порушив Конституцію. Але уникне відповідальності, бо, на думку суду, це була політична діяльність, а не діяльність, передбачена Конституцією… Чекаємо на повне рішення, щоб зрозуміти детальніше», – написав Літинський 9 жовтня у фейсбуці.

У своїй позовній заяві Літинський просив Львівський окружний адмінсуд визнати протиправною бездіяльність Офісу президента щодо неналежного розгляду запиту, а також зобов’язати надати письмовий переклад промови президента України.