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07 липня 2020, Київ 13:44
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Під Конституційним судом мітингують на підтримку «мовного закону» (відео)

Під Конституційним судом мітингують на підтримку «мовного закону» (відео)
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Під Конституційним судом мітингують на підтримку «мовного закону» (відео)

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Під будівлею Конституційного суду України проходять дві акції на підтримку закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». З одного боку – акція, яку організували депутати від фракції «УКРОП» Івано-Франківської міської ради, з іншого – представники «Національного корпусу». О 10 ранку 7 липня у Конституційному суді України розпочалося слухання справи за подання 51 народного депутата 8-го скликання Верховної Ради про відповідність Конституції закону про мову, який ухвалили у квітні 2019 року. Серед підписантів подання здебільшого колишні нардепи з фракції «Опозиційний блок»

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