Під будівлею Конституційного суду України проходять дві акції на підтримку закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». З одного боку – акція, яку організували депутати від фракції «УКРОП» Івано-Франківської міської ради, з іншого – представники «Національного корпусу». О 10 ранку 7 липня у Конституційному суді України розпочалося слухання справи за подання 51 народного депутата 8-го скликання Верховної Ради про відповідність Конституції закону про мову, який ухвалили у квітні 2019 року. Серед підписантів подання здебільшого колишні нардепи з фракції «Опозиційний блок»