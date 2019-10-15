ОП: Зеленський ініціює запровадження 2-річного мораторію на перевірки ФОПів

Президент України Володимир Зеленський ініціює запровадження мораторію на перевірки фізичних осіб – підприємців (ФОП) усіх категорій, крім «ризикових», терміном на два роки, повідомили в Офісі президента у вівторок.

«Умови ведення бізнесу для малих підприємців необхідно покращувати. Тому глава держави доручив запровадити мораторій на перевірки ФОПів на два роки – для всіх категорій, крім «ризикових», на зразок ювелірного бізнесу. Також Державна податкова служба повинна надати вже з 1 січня 2020 року додаток для електронних чеків для безкоштовного тестування всім охочим», – йдеться в повідомленні ОП.

У президентській канцелярії додали, що Зеленський запропонував створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій з покращення умов для бізнесу.

20 вересня Верховна Рада ухвалила закон №1053-1 «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг та закон №1073 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг».

Незабаром після ухвалених парламентом законів в окремих регіонах відбулися протести дрібних підприємців, які вимагали, аби президент їх ветував. Серед причин вказували – збільшення вартості різних категорій товарів і унеможливлення організації роботи певних категорій підприємців. До дрібних підприємців долучилися і деякі великі компанії – керівники «Розетки» і «Нової пошти» заявили, що підписання президентом законів 1053-1 і 1073 є загрозою для їхнього бізнесу.

Згідно з ухваленими парламентом законами, з 1 жовтня 2021 року загальні правила використання касових апаратів запроваджуються для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп, а для деяких категорій ці правила запрацюють вже з жовтня 2020 року. Також з осені наступного року буде застосовуватися повний розмір штрафу за незастосування реєстраторів або невидачу чека, які до цього застосовувалися в обмеженому розмірі. Законом передбачена можливість використання як класичних, так і програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Також споживачі зможуть перевіряти відповідність чеків та писати скарги, якщо розрахунковий документ в електронному вигляді не переданий до контролюючих інстанцій. Якщо їхня перевірка підтвердить, що продавець порушив порядок проведення розрахункових операцій, його оштрафують, а покупцю повернуть 100% вартості придбаних товарів.