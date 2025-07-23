У Стамбулі розпочався третій раунд переговорів делегацій України та РФ

У Стамбулі ввечері 23 липня розпочалися переговори делегацій України та Росії. Цьому передувала розмова очільників делегацій – з української сторони це секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров, із російської – помічник президента РФ Володимир Мединський.

Вступне слово на переговорах сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

За повідомленнями, сторони обговорюють умови припинення вогню та можливість організації зустрічі між президентами двох країн – Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Перед переговорами у Стамбулі Рустем Умєров та голова Офісу президента України Андрій Єрмак відвідали Анкару, де розмовляли з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Президент України раніше 23 липня заявив, що Київ на переговорах із Москвою наполягатиме на необхідності негайного та повного припинення вогню. Про це він сказав, коментуючи нічний удар військ РФ по Сумській області. Згідно із заявою влади України, російські безпілотники в ніч проти 23 липня атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області. Через пошкодження об’єктів понад 220 тисяч абонентів у регіоні залишились без електрики.

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, сторони планують обговорити питання, пов’язані з проєктами меморандумів із врегулювання, а також взаємними обмінами. «Ніхто на легку дорогу не чекає. Звичайно, це буде дуже складна розмова. Проєкти є діаметрально протилежними», – сказав речник Путіна про очікування від переговорів.