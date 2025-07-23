Держдеп США продовжує заохочувати прямі переговори між Росією та Україною – речниця

Державний департамент США продовжує заохочувати прямі переговори між Росією та Україною, заявила речниця Теммі Брюс.



«Ми знаємо про запланований третій раунд переговорів, який обговорюється між двома сторонами. Ми продовжуємо заохочувати прямі переговори між Росією та Україною з метою досягнення всеохоплюючого припинення вогню та остаточного мирного врегулювання шляхом переговорів», – заявила Брюс.

Вона також додала, що президент США підтримує будь-який механізм, який веде до справедливого, міцного та тривалого миру.

Читайте також: Зеленський доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною, її очолить Умєров

Україна офіційно запропонувала третій раунд переговорів з Росією. Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров, який залишився очільником переговорної групи з російською стороною, доповів, що нова зустріч планується на середу, 23 липня.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські офіційні особи продовжують імітувати зацікавленість у добросовісних переговорах, а рішення Москви направити ту саму переговорну групу середнього рівня на майбутній третій раунд переговорів свідчить про те, що незацікавленість Росії в мирних переговорах залишається незмінною.

Востаннє Росія та Україна зустрічалися у Стамбулі 2 червня і лише уклали угоди про обмін військовополоненими через відмову Росії надати українським переговірникам меморандум зі своїми умовами мирного врегулювання напередодні переговорів.

Кремль відтоді неодноразово заявляв про нібито зацікавленість у третьому раунді переговорів, при цьому російські офіційні особи у червні та липні 2025 року повторювали давні вимоги Росії, які рівносильні капітуляції України.

Президент Росії Володимир Путін на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року називав цілями Москви «денацифікацію» і «демілітаризацію» України. Тепер Путін і його підлеглі заявляють про необхідність усунення так званих «першопричин» війни. Серед них він називає розширення Північноатлантичного альянсу на схід і прагнення України в майбутньому приєднатися до НАТО.