Зеленський: Ердоган підтвердив готовність організувати саміт лідерів України, США, Росії й Туреччини

Президент Володимир Зеленський заявляє, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з ним підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії і Туреччини.

«Обговорили наявну дипломатичну ситуацію і можливості, які вона відкриває зараз. Президент Ердоган чітко заявив, що будь-які перемовини без України не принесуть сталого миру. Однаково розуміємо всі ризики і загрози. Імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення територій. Відзначив, що ми готові до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивства і закінчити війну», – зазначив Зеленський.

У його офісі додали, що лідери обговорили також заходи на найвищому рівні, які готує Україна під час Генасамблеї ООН.

«Сторони домовилися, що команди разом працюватимуть над участю Туреччини. Володимир Зеленський запросив президента Туреччини приїхати до України з візитом», – йдеться в повідомленні.

В офісі Ердогана, коментуючи розмову, «яка відбулася на прохання української сторони», зазначили, що «похваливши прогрес, досягнутий у прямих переговорах у Стамбулі між Україною і Росією, президент Ердоган висловив побажання щодо досягнення змістовних результатів у наступних раундах для припинення вогню на шляху до міцного миру».

«Зазначивши, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні лідерів, президент Ердоган висловив переконання, що створення робочих груп у військовій, гуманітарній і політичній сферах прокладе шлях до проведення саміту», – йдеться в повідомленні.

В офісі Ердогана додали, що Туреччина продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Розмова відбулася за кілька днів до планованої на 15 серпня на Алясці зустрічі лідерів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна щодо війни РФ в Україні.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській і Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами. На 13 серпня в них запланована групова відеоконференція, яку скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.