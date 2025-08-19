«Сьогодні будуть обговорення» – Зеленський про роботу над конкретним наповненням гарантій безпеки

Після переговорів у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський заявив про роботу над конкретним наповненням гарантій безпеки для України.



«Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть», – написав він у телеграмі.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що протягом останніх місяців група з 30 країн, включно з Японією та Австралією, працюють над концепцією гарантій безпеки для України. За його словами, США висловили свою готовність долучитись.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав ВВС, що переговори щодо гарантій безпеки України між США та головними європейськими союзниками України продовжаться у вівторок.

Читайте також: Рубіо розповів, над якими гарантіями безпеки для України працюють США

Президент США Дональд Трамп та європейські лідери домовились про робочу групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України, її має очолити державний секретар США Марко Рубіо.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, ознайомлених із перебігом переговорів, президент США Дональд Трамп та європейські лідери домовились про робочу групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України, її має очолити державний секретар США Марко Рубіо. За даними джерел, гарантії безпеки будуть складатися з чотирьох компонентів – військової присутності, протиповітряної оборони, озброєння, моніторингу припинення бойових дій.

Президент США Дональд Трамп та європейські лідери домовились про робочу групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України, її має очолити державний секретар США Марко Рубіо. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, ознайомлених із перебігом переговорів.

За їхніми словами, гарантії безпеки будуть складатися з чотирьох компонентів – військової присутності, протиповітряної оборони, озброєння, моніторингу припинення бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Також була зустріч Трампа та Зеленського за участі ключових європейських союзників. За словами Зеленського, у Вашингтоні, серед іншого, обговорювалося питання гарантій безпеки.

Ця зустріч відбулася через три дні після того, як 15 на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою перемовин було завершення війни Росії проти України, однак про конкретні домовленості не повідомлялось.

Україна на тлі продовження російського вторгнення висловлювала бажання вступити до НАТО або отримати вагомі гарантії безпеки від Вашингтона та так званої європейської «коаліції охочих».

Москва, серед іншого, вимагає нерозширення НАТО - тобто позбавлення України права вступити до альянсу.

Американські урядовці вже давно відкидають членство України в НАТО.



